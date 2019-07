BRATISLAVA - Už je to viac ako 20 rokov odkedy skupina Inekafe pobláznila mladú generáciu fanúšikov po celom Slovensku. Skupina koncertuje a vydáva nové nahrávky dodnes, no hoci stále oslovuje aj tínedžerov, jej publikum starne spolu s ňou a mladých slovenských kapiel, ktorým by sa darilo novú generáciu osloviť s podobným štýlom, je ako šafranu.