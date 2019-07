SHOWTIME: Šokujúce odhalenie Dominiky Mirgovej o slovenskom šoubiznise: Je to skazené!

Sledujte Showtime s Dominikou Mirgovou

Zdroj: Topky.sk

BRATISLAVA - Máme tu štvrtok a s ním aj najnovší diel relácie Showtime s exkluzívnym hosťom. Moderátor Valér Ferko tentokrát vyspovedal Dominiku Mirgovú. Tá mu povedala viac o svojom novom albume Toto som ja, ktorý jej pokrstila speváčka Dara Rolins. Mimochodom, popovú divu už raz predtým oslovila, no napokon to nevyšlo. Prečo sa to nevydarilo, sa dozviete rozhovore, rovnako ako to, aký je dôvod, že Dominika druhé dieťa neplánuje, či prečo je podľa nej šoubiznis skazený. Sledujte Showtime!