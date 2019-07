SHOWTIME: Exkluzívne! Barbora Švidraňová otvorene o rozchode s partnerom: Poznáme dôvod a... Prekvapivé slová o novom ockovi!

SHOWTIME: Exkluzívne! Barbora Švidraňová otvorene o rozchode s partnerom!

Zdroj: Topky.sk

BRATISLAVA - Babora Švidraňová (31) prednedávnom poriadne prekvapila. A to nielen novým klipom k singlu Tu a Teraz, za ktorým stojí náročné obdobie v jej živote. Okrem chytľavej piesne má totiž ešte jednu novinku. Priznala rozchod s muzikantom Francescom, otcom jej synčeka Gabriela. Ten nedávno oslávil svoje prvé narodeniny, no vyzerá to tak, že jeho výchova spočinie iba na pleciach temperamentnej speváčky. Čo stálo za krachom vzťahu, ako dlho sú od seba, prečo Barbora otvorene hovorí o "novom otcovi" či ďalšie informácie o súkromí, ale aj jej tvorbe a novom videoklipe Tu a teraz, sa dozviete v rozhovore s naším moderátorom Valérom Ferkom. Sledujte Showtime!