Po Puškárovej sa PODVOD presunul aj do Čiech: Zneužili českú moderátorku!

Lucie Borhyová sa stala obeťou podvodu.

Zdroj: Instagram L.B.

PRAHA – Nie je to tak dávno, čo markizácku stálicu Zlaticu Švajdovú Puškárovú (42) zatiahli do podvodu s prípravkami na chudnutie. Tentoraz sa obeťou stala aj česká moderátorka Lucie Borhyová (41), ktorá sa môže pochváliť postavičkou ako lusk, no za všetkým je pohyb a strava, žiadne tabletky. Blondínka neváhala a prípad posunula rovno polícii.