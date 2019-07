BRATISLAVA - Dvere do Hollywoodu otvorila Slovákovi Petrovi Lorremu spolupráca s Alfredom Hitchcockom, ktorý mu ponúkol jednu z hlavných postáv vo filme The Man Who Knew Too Much (Muž, ktorý vedel priveľa, 1934). Skutočný úspech priniesol hercovi film The Maltese Falcon (Maltézsky sokol,1941) v réžii Johna Hustona.