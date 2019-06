ČERSTVÝ VZŤAH! Habancová 4 roky po smrti manžela: Prvýkrát s novým mužom v spoločnosti

BRATISLAVA - V júli to budú štyri roky, čo Lucia Forman Habancová prišla o milovaného manžela Davida (†33), ktorý podľahol rakovine. Dnes je bývalá moderátorka opäť zamilovaná. S novým priateľom sa už vybrala aj do spoločnosti...

Lucia Forman Habancová sa stala známou ako rosnička v RTVS, neskôr prešla do televízie TA3. Najviac pozornosti si však vyslúžila v čase, keď jej manžel David bojoval s rakovinou hrubého čreva. Všetci dúfali, že svoj boj vyhrá, už len kvôli malej dcérke, no v lete 2015 chorobe podľahol.

Zdroj: archív L.F.H.

Odvtedy Lucia nemala po svojom boku žiadneho muža. Ale minulý rok pripustila, že už túto myšlienku neodmieta. „Tak ja verím, že osud tam hore pre mňa ešte niečo nachystal. Bolo by to fajn mať aj taký nejaký mužský vzor v rodine, okrem teda starého otca, ale čo osud prinesie, uvidíme. Akože už to nie je ako na začiatku, že sa človek tomu rezolútne bránil, asi pochopiteľne, už si pripúšťam tú možnosť, že by to tak mohlo byť. Čo má prísť, to príde, čo nemá prísť, to nepríde, tak uvidíme,“ povedala nám v apríli 2018.

Dnes je už jasné, že nový muž do jej života prišiel. A bývalá moderátorka, dnes hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja, ho už vzala aj do spoločnosti. Objavili sa bok po boku na Bratislavských módnych dňoch.

Zdroj: Jan Zemiar

Lucia sa novou láskou sa už stihla pochváliť aj na Instagrame. „Ďakujem, Ľubor, za každú jednu minútu s tebou. Všetky sú krásne a výnimočné,” vyznala sa zo svojich citov k mužovi, ktorý vlastní PR agentúru a zároveň pracuje po jej boku. „Je to kolega,” prezradila pre topky.

Poznajú sa teda dlhšie, no randiť začali pomerne nedávno. „Asi mesiac je to. Ale máme pocit, že už asi sto rokov,” povedala nám Habancová s úsmevom. A my jej želáme, aby boli spolu šťastní navždy.

Zdroj: Instagram LH