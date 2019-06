Carmel Paradise odhalila svoje plány v Amerike: So sestrou Celeste mne úplne rozdielne

„Idem do polky júla do Nashvillu, budeme tam zas s Krysten Simone, tou istou producentkou, s ktorou sme urobili Smoke Break, písať pesničky. Strašne dobre sa nám spolu pracovalo, tak ideme robiť zas,“ prezradila speváčka v rozhovore.

Okrem toho na leto zatiaľ nemá žiadne veľké plány. „Mám už naplánovaných niekoľko aktivít na jeseň, na leto zatiaľ nie, možno ešte nejaké vzniknú, neviem. Zatiaľ si idem dať oddych, lebo popri spievaní aj študujem, takže je toho cez rok celkom dosť. Okrem Ameriky nemám plány, v Nashville budem so starými kamošmi, ktorí tam bývajú, takže to nebude len pracovný čas, budem tam popri tom písaní pesničiek v podstate aj dovolenkovať,“ povedala Carmel.

Známa interpretka podľa vlastných slov v tvorbe rada experimentuje. „Ako 15, 16-ročná som mala v Amerike punkovú kapelu, takže napriek tomu, že vyzerám ako dievčatko, jemná si moc nepripadám. Rada v tvorbe experimentujem, chcem skúsiť naozaj čo najviac, čo len môžem. Hudba je pre mňa môj život. Píšem a počúvam rôzne pesničky, vždy sa to mení, nemám presný štýl a nechcem spievať len jeden žáner, aj keď teraz asi nebudem začínať s rockom ani s ničím tvrdším, budú to podobné pesničky ako Smoke Break,“ uviedla speváčka, ktorá by podľa vlastných slov rada urobila aj nový duet so sestrou.

„So Celeste (Celeste Buckingham, pozn.red.) máme len duet Gone z roku 2013 a už cítim, že by som mohla napísať aj nejakú lepšiu vec. Túto som napísala, keď som mala štrnásť a určite to nebola najlepšia skladba, akú som kedy spravila, človek sa stále vyvíja...,“ poznamenala Carmel. „Má to však jeden háčik. Musíme sa časovo zladiť, dohodnúť sa, napísať to a potom nahrať a obe sme tak vyťažené a máme stále niečo, čo musíme riešiť... Ale ten song určite plánujeme a obidve ho chceme,“ podotkla sympatická tmavovláska.

Podľa talentovanej speváčky nie je novinkou, že ich so Celeste mnohí porovnávajú. „Je to srandovné. My sa pritom až tak veľmi nepodobáme, naša energia je iná. Ja som skôr introvertka, Celeste je extrovertka, ja som tichšia a v sobotu by som radšej bola doma s mačkou a čítala si a Celeste by šla von na žúrku. Takéto sme. Ale máme sa veľmi rady a rady sme spolu, aj spolu rady robíme a vystupujeme,“ uzavrela Carmel.