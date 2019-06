VIDEO Ľadové kráľovstvo sa vracia s pokračovaním: Čaká nás temnejší príbeh a objavovanie magického sveta

BRATISLAVA - Frozen (u nás známe ako Ľadové kráľovstvo) sa v roku 2013 stalo gigantickým hitom. V kinách po celom svete zarobil animák takmer 1,3 miliardy a slovami chvály nešetrili ani recenzenti či diváci. Disney slávilo úspech aj na profesionálnej pôde, keďže snímke sa podarilo získať Zlatý Glóbus a Oscara nielen za najlepší animovaný film, ale zároveň aj pieseň Let It Go. O pokračovaní tak bolo rozhodnuté prakticky okamžite.