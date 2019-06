BRATISLAVA - Skupina No Name má nový animovaný videoklip k skladbe Všetko z úspešného albumu S láskou, ktorý vyšiel ešte v roku 2015. Rozprávkovým vesmírnym príbehom sa skupina symbolicky lúči s pôvodným basgitaristom Viliamom Gutrayom, ktorý už s No Name nebude vystupovať, s kapelou však spolupracuje aj naďalej.