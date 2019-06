ROZHOVOR Ako prvá žena prebehla z Košíc do Bratislavy: Pri behu sa na nič nehrám, hovorí herečka a moderátorka Lenka Vacvalová

Lenka Vaclavova

Zdroj: hastag.zoznam.sk

BRATISLAVA - Najskôr si o Lenke Vacvalovej povedzme základné info. Je to moderátorka, herečka, bežkyňa. Lenku som prvýkrát skutočne zaregistrovala až na základe jej youtubového videa o tom, ako bežala ultramaratón Pražská stovka, ktorý meral 120 km. Video zachytávalo Lenkinu prípravu na tento náročný beh, aj všetko to, čo sa odohrávalo počas neho. Od toho momentu som začala sledovať jej ďalšie počiny, okrem iného aj jej známy beh z Košíc do Bratislavy, ktorý absolvovala za 11 dní ako prvá žena vôbec . Každý deň vtedy odbehla vyše 50 km, aby to v stanovený čas stihla.