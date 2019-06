Markizácki Otekovia vytočili fanúšikov: Prvý sex mladých hviezd rozpútal medzi divákmi vojnu!

Nie vždy sa dá vyhovieť každému. To je aj prípad televízie zo Záhorskej Bystrice, ktorá v utorok odvysielala časť Oteckov, kde sa odohrával prvý sex Dorky (Zuzany Kravárikovej) a Lukyho (Olivera Oswalda). Práve táto scéna vyvolala rozruch medzi divákmi a strhla sa doslova slovná vojna na facebookovej stránke televízie.

Množstvo prudérnych (ne)fanúšikov seriálu sa začalo oháňať tým, že sa na seriál pozerajú aj malé deti, tak ako je možné, že televízia tam nasadí takúto scénu? „Ten seriál pozerajú aj deti a vy tam také scény dáte???" „Hm niekedy som to pozeral s deťmi a teraz, keď to ide, tak to musím prepnúť, lebo samé milostné scény a samý sex." „Oteckovia pozerajú všetky deti, takže bacha, pán režisér, či kto ste, čo dávate podvečer!" znejú rozhorčení rodičia detí.

Nikde však nie je uvedené, že by mal byť seriál prioritne pre deti. Aj piktogram krúžku, v ktorom je číslo 12 na bielom podklade, jasne hovorí, že podľa jednotného systému označovanie televíznych programov je tento seriál určený pre populáciu nad dvanásť rokov, a teda nie pre deti, čím sa oháňa množstvo rodičov.

Televízia však má aj triezvych fanúšikov, ktorí si túto skutočnosť uvedomujú. „Ja som nikde nenasla, že by to mal byť seriál pre deti. Je na rodičovi, čo deťom dovolí a čo nie a ako vysvetlí, prečo nie. Ukázať deťom, ako tam každý s každým? Do ruky loptu, hokejku a nie o 6-tej, či kedy to chodí, pred tv," píše jedna z komentujúcich a pridávajú sa ďalší.

„Oteckovia sú super seriál, pri ktorom si majú ľudia oddýchnuť od každodenných povinností a načerpať nové sily do nového dňa. Myslím si, že tento seriál je vhodný najmä pre dospelých divákov. Dá sa pri ňom super zabaviť a super zrelaxovať. V tých scénach nebolo nič, čo by tam nemalo a nemohlo byť odvysielané, všetko bolo v rámci slušnosti," napísala jedna z diváčok.

„Akí ste všetci odrazu strašne slušní. Lukáš s Dorou majú v seriáli 18 rokov. Takže nič pohoršujúce na tom nevidím. Či vy ste všetci čakali až do svadby? Malé deti to nemajú čo pozerať," píše diváčka, ktorá vyjadrila svoj názor celkom jasne a v konečnom dôsledku má pravdu.