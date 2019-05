Denim dokáže byť praktický, trendový i sexy a naše známe tváre to vedia

Zdroj: instagram.com/theklementine, instagram.com/dararolins_vermi, instagra.com/karolinachomistek

BRATISLAVA - Denim alebo tzv. rifľovina je materiál, ktorý je možné nosiť snáď na 100 spôsobov, no pritom nikdy neomrzí. Denim dokáže byť praktický, trendový i sexy. Čo sa však nemení je to, že je za každých okolností už niekoľko dlhých rokov “v móde”. A naše známe tváre to vedia.