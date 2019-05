Slovensko v smútku: Umrel známy spisovateľ Dušan Mitana... Nejasnosti okolo jeho smrti!

BRATISLAVA – Patril medzi slovenskú spisovateľskú klasiku a jeho diela čítali aj žiaci na školách. Zo súčasných autorov sa tak zaradil medzi povinnú literatúru a niet Slováka, ktorý by nepoznal jeho zbierku poviedok Psie dni. Spisovateľ Dušan Mitana navždy odišiel.

Sedemdesiatdvaročný spisovateľ Dušan Mitana bol rodákom z obce Moravské Lieskové. Patril do robotníckej rodiny a hoci po škole nasledoval povolanie, popri ktorom vyrastal, nakoniec jeho kroky viedli na vysokú školu v Bratislave, kde študoval novinárčinu. Odtiaľ to už bolo len na skok ku spisovateľstvu.

Jeho prvotiny sa objavili v časopise Mladá tvorba, Slovenské pohľady a Romboid. Vôbec prvou vydanou zbierkou poviedok boli Psie dni ešte v roku 1970. Neskôr v roku 2001 boli Psie dni vydané opäť. Práve tie sa stali súčasťou povinného čítania na školách. Mitana vo svojich dielach staval najmä na grotesknosť situácií zo života.

Ďalšie dielo už však známy slovenský dramatik, scenárista a spisovateľ nenapíše. Dnes sa navždy pobral do umeleckého neba. Čo sa Dušanovi Mitanovi stalo osudným, však zatiaľ známe nie je. Isté je len to, že k nemu boli privolaní záchranári, no lekár konštatoval už len smrť. Jeho život mal skončiť tragicky. Okolo jeho úmrtia sa roja mnohé otázniky. Bližšie informácie zisťujeme.