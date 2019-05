No Name majú za sebou mimoriadne úspešné turné s akustickým programom v špeciálnej muzikantskej zostave. Od 5. februára do 12. apríla prešli spolu 23 slovenských a českých miest. Vyvrcholením bol záverečný koncert vo veľkorysom pražskom priestore Forum Karlín, kde skupina ako spomienku na toto turné nakrútila live videoklip k piesni Pamäte.