Bývalá markizáčka ukázala zadok a ľudia jej naložili: Nezvládla kritiku... Nejdeš do p*če?!

BRATISLAVA - Fúúha, tak toto je naozaj reakcia hodná pubertiačky... Nie je ničím výnimočným, že mladí ľudia sa zúčastňujú televíznych reality šou najmä z dôvodu, aby sa zviditeľnili a vybudovali si rýchlo kvasenú slávu, z ktorej ešte nejaký ten mesiac ťažia, prípadne sa začnú nazývať influencermi. Kým nezapadnú prachom, tešia sa z ponúk na spolupráce a nových fanúšikov na sociálnych sieťach, no keď príde na kritiku... To už také ružové nie je!

Dada Urbanová je verejnosti známa práve vďaka tomu, že sa objavila v poslednej sérii Farmy. Ako to už býva, počas jej pôsobenia na obrazovke i po vypadnutí jej hviezdička stúpla a na konto na sociálnej sieti si pripísala tisícky nových sledovateľov. S tými blondínka pravidelne komunikuje, na profile propaguje zdravý životný štýl, kozmetické procedúry či výrobky a ničím výnimočným nie sú ani polonahé fotky, ktorými svojich obdivovateľom zásobuje pomerne pravidelne.

Dada Urbanová síce v poslednej Farme veľa vody nenamútila, vynahrádza si to však na sociálnych sieťach. Zdroj: TV MARKÍZA

Práve to posledné sa najnovšie stalo kameňom úrazu. Blondínka totiž zverejnila odvážny záber svojho pozadia v tango nohavičkách. Ten potom spustil lavínu kritiky, ktorá nabrala nečakané rozmery a okamžite sa objavilo množstvo protichodných reakcií. Olej do ohňa zrejme prilial najviac práve popisok snímky. Ten ľudí doslova vyprovokoval k tomu, aby sa k Dadinmu pozadiu vyjadrili. „Tak poďte, obujte sa do mňa. Zožerte ma,“ napísala Urbanová s tým, že doslova miluje fotky svojho zadku a maká na ňom, aby ho mohla na Instagram pridávať.

Kým z popisu to vyznieva tak, že reakcie ľudí sú jej úplne ukradnuté, keď prišlo ku kritike, taká hrdinka nebola a dokázala pravý opak. Hoci by sa v svojom veku už mohla správať na ako-takej úrovni, na negatívne komentáre reagovala ako prvotriedna ješitná pubertiačka a odrazu bolo jasné, že nad vecou veľmi nie je. Po odkazoch, ktoré hovoria o tom, že klesla, sláva jej stúpla do hlavy a pôsobí lacno, sa Dada pri jednej zo žien rozohnila až natoľko, že ju poslala kade ľahšie.

Fotka polonahého zadku Dady Urbanovej rozpútala na Instagrame búrlivú diskusiu. Zdroj: Instagram D.U.

„Dadka, na Farme som ťa mala rada, prišla si mi ako inteligentná dáma, ale asi si sa nestihla dostatočne odprezentovať, keďže si tam bola krátko,“ napísala jej istá Lucia s tým, že podľa nej ľudia, ktorí sa týmto spôsobom prezentujú, iba prahnú po pozornosti, uznaní a klesajú pod svoju úroveň. Dotyčnej dáme dalo na znak súhlasu lajk vyše 150 ľudí, s Dadou to však nepohlo.

Keď sa jej svoj postoj snažila vysvetliť, blondínka zareagovala ako z pajzlu tretej cenovej kategórie. „Ale nejdeš už do pi*e? Kukaj ju, hen, jaká je múdra, stará žena sa cíti. Pi*u o nás vieš,“ napísala slovníkom posledného dlaždiča, pričom v komentároch označila farmársku kolegyňu Karin a slečne Lucii odporučila „zavrieť papuľu a vypadnúť“.

Nuž áno, aj takto sa môže správať žena, ktorá sa snaží ostatných presvedčiť o tom, ako je prudko nad vecou, no nedajbože aby niekto jej zadok označil za „nevymakaný“. Blondínka sa bráni aj tým, že o jej živote nikto nič nevie, a preto ju ľudia nemajú súdiť. Možno keby predvádzala svoj intelekt tak často, ako vystavuje polonahé telo, poznali by ju ľudia minimálne tak dobre ako krivky jej zadku.