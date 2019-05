BRATISLAVA - Tyršovo nábrežie na petržalskej strane Dunaja bude aj tento rok hostiť Bratislavský majáles, ktorý je najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku. Z hľadiska návštevnosti možno dokonca hovoriť o najväčšom slovenskom festivale. Či to tak bude aj tento rok, je kvôli nepriazni počasiu otázne, no isté je, že program bude opäť stáť za to.