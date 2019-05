Adam Milo

Zdroj: Adam Milo

BRATISLAVA - #Sú chvíle, ktoré fakt stoja za to. Predstav si, že len tak stojíš na zasneženom kopci a dívaš sa na ten výhľad, ktorý ti vyrazí dych. Rád by ho zaobalil do slov, no nejde to. Tak vytiahneš fotoaparát. Pretože svoj pocit chceš zdieľať s ostatnými. Autorom takýchto záberov je Adam Milo, 26-ročný chalan zo Žiliny, ktorý tvorí s horami jeden celok. Preto sme vedeli, že rozhovor s ním bude fakt stáť za to.