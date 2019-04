Kristína Kövešová o nechutných praktikách na Východe: Zaživa upaľujú psov, MÔŽETE pomôcť!

Kristína Kövešová

Zdroj: Instagram K.K.

BRATISLAVA - Kristína Kövešová sa už dlho a naozaj aktívne venuje záchrane psov, a to nielen v rámci svojej práce, ale aj súkromne. Nie je ničím výnimočným, že slovenské útulky potrebujú pomoc od verejnosti, no situácia na východe Slovenska je naozaj kritická. Katastrofálne to tam vyzerá najmä vďaka osadám, kde sú zvieratá vo veľkom týrané a spomínané útulky nemajú dostatočné prostriedky na to, aby sa ich mohli ujať...