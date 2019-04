Odhalená tajná identita frajerky slovenského sexsymbola? Žiadna pornohviezda, ale... wau, krásna modelka!

BATISLAVA - Ten si veru vie vybrať! Už niekoľko týždňov verejnosť doslova zahlcujú informácie o tom, kto je tajomná neznáma po boku Majka Spirita. A hoci si drvivá väčšina z nás myslela, že ide o bývalú priateľku režiséra Michala Nemtudu a raper teda tvorí pár s Michaelou Ngovou, nie je to tak...

Uplynulo už niekoľko týždňov, odkedy sa raper pochválil, že sa v jeho živote objavila nová láska. Hoci na svojom Instagrame zverejnil niekoľko záberov záhadnej dámy, jej identitu nikdy neprezradil. Na fotografiách sa objavili iba časti jej tela bez tváre a hoci nedávno vystavil na obdivu celú jej postavu, pózovala zozadu.

Majk zatiaľ identitu svojej priateľky nezverejnil, pochválil sa však takýmito zábermi. Zdroj: Instargam M.S.

Postupne sa z odhalenia tmavovlasej krásky stala hotová celonárodná súťaž a aj našu redakciu zaplnilo množstvo tipov od čitateľov. Kým najprv to vyzeralo na Michaelu Ngovú, bývalú partnerku režiséra Michala Nemtudu, pravda sa ukazuje niekde úplne inde. A to aj napriek tomu, že indície o tom, že dotyčná nie Slovenka ani Češka a živí sa modelingom, v podstate sedeli. Spomínaná Ngová má totiž ázijské korene.

K nám sa ale dostali správy o tom, že by Majkova vyvolená mala pracovať ako modelka v Dubaji a údajne je ukrajinského pôvodu. Napokon sa objavilo čoraz viac správ, kde sa zaznelo meno konkrétnej ženy a odkaz na stránku jej modelingovej agentúry so sídlom v Emirátoch. Už z jej krstného mena je zrejmé, že naozaj ide o ženu, ktorá má ruské či ukrajinské korene.

„Už je načase, aby ste sa dozvedeli, kto je jeho nová priateľka. Doteraz mali aj pár foto s neoznačením priateľky z jeho crew, ale už to vymazali. Opýtajte sa ho na to, prezistite to a uvidíte sami,“ napísala nám čitateľka v správe a aj ona poslala odkaz na profil spomínanej slečny.

Odhalili ju už aj fanúšikovia, hoci má svoju stránku na Instagrame nastavenú tak, že je možné sledovať ju len po jej schválení. Niektorí raperovi obdivovatelia si všimli podstatný detail, ktorý ju podľa nich okamžite osvedčil. V jednom zo svojich príspevkov mala na sebe oblečené to isté, čo na fotografii so Spiritom. „Už ju tu niekto pomenoval. Mala na fotke rovnakú bundu a príspevok bol obratom zmazaný,“ znie v jednom z komentárov. No a aby sme vás nenapínali, tu je slečna, o ktorej sa hovorí.

Táto kráska má byť partnerkou rapera Majka Spirita. Zdroj: allure-management.ae

O vyjadrenie k údajnej partnerke sme požiadali aj Majka: „Želal by som si, aby ľudia riešili moju hudbu tak, ako riešia moje vzťahy. Nechám si svoj súkromný život pre seba, keď to uznám za vhodné, zverejním jej identitu na mojom Instagrame," odkázal nám raper.