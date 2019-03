BRATISLAVA - Tretia séria speváckej šou The Voice Česko Slovensko má za sebou prvú fázu. Od 10. februára prebehlo sedem "kastingových" kôl zvaných Výber naslepo. Priniesli množstvo výkonov, ktoré koučov aj divákov príjemne šokovali, avšak nie všetci, ktorí by si to zaslúžili, postúpili do ďalšej fázy.