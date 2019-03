ROZVOD! Slovenská herečka odišla od manžela: Začala vojna o deti

BRATISLAVA - Zdá sa, že je medzi nimi definitívny koniec. O tom, že medzi Gabrielou Škrabákovou Kreutz (48) a jej manželom Walterom Kreutzom to vrie, sa pošuškávalo už dlhšie. Herečka od svojho partnera dokonca niekoľkokrát odišla, no napokon sa k sebe vrátili. Teraz je však, zdá sa, definitívny koniec. Manželia žijú v oddelených domácnostiach a starostlivosť o deti už riešia ich právnici.

Kríza medzi manželmi trvá už niekoľko rokov a šuškalo sa aj o rozvode. Za krachom vzťahu však nie je žiadna tretia osoba. Vyzerá to skôr tak, že si partneri po 14-ročnom zväzku skrátka prestali rozumieť. To je však, zdá sa, posledná vec, na ktorú momentálne myslia. Všetku svoju pozornosť teraz venujú doťahovačkám o deti.

Hoci mal Kreutz záujem dohodnúť sa s partnerkou na striedavej starostlivosti, Gabika si mala postaviť hlavu a odmietla. A tak momentálne deti žijú oddelene. Kým 13-ročný Filip žije so svojím otcom, 6-ročného Marcusa vychováva herečka. Práve to má byť momentálne medzi manželmi najväčším kameňom úrazu. Ich synovia sú totiž na seba naviazaní a tým, že sa stretávajú len minimálne, obaja trpia.

Gabriela Škrabáková vraj odmieta striedavú starostlivosť o deti. Starší Filip tak žije s otcom, mladšieho Marcusa vychováva ona. Zdroj: Topky.sk

Rozumnej dohode má údajne brániť samotná herečka, s ktorou sa vraj starší syn veľmi stretávať nechce. Tá si podľa našich informácií na pomoc povolala kamarátku Maricu Pirošíkovú, zástupkyňu Slovenska pred Európskym súdom ľudských práv. Tá mala zas herečku nakontaktovať na svoju dobrú známu, detskú ombudsmanku Vieru Tomanovú.

Do prípadu začala výrazne zasahovať ombudsmanka Viera Tomanová. Zdroj: SITA/Marko Erd

Škrabákovej pomáha Marica Pirošíková, ktorá ju nakontaktovala na Vieru Tomanovú. Zdroj: SITA

Zaujímavosťou je, že Tomanovú mal ako prvý vyhľadať starší syn Filip so žiadosťou o pomoc. Kým na začiatku mu podľa našich informácií ombudsmanka prisľúbila pomoc, aby s bratom mohol tráviť viac času, napokon údajne obrátila list a vyzerá to tak, že sa priklonila na stranu Škrabákovej a Pirošíkovej. To, pochopiteľne, zasiahlo najmä chlapca, ktorému pôvodne dala nádej.

Kreutz sa napokon dozvedel, že ženská trojica má nadštandardné vzťahy a Pirošíková údajne zasahuje do veci nadmieru osobne, za hranicami svojich kompetencií štátneho zamestnanca a vo všeobecnosti viac, než je na bežné pomery zvyčajné. Rozhodol sa teda podať oficiálnu sťažnosť. Keď sme ho kontaktovali, aby sa k situácii vyjadril, bol stručný. „Áno, je to pravda. S Gabikou žijeme v oddelených domácnostiach. Teraz sú však prvoradé naše deti, viac by som sa k tomu momentálne vyjadrovať nechcel," potvrdil informácie o odlúčení s manželkou.