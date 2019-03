Exmarkizák (54) obvinený z nechutností: Sex s 13-ročnou?!

K sexuálnemu zneužívaniu malo dôjsť ešte v čase, keď vtedy len 13-ročná Katarína Danová trávila prázdniny v letnom tábore, ktorého vedúcim je práve obvinený Roman Paulíny. Ten jej mal pomôcť dostať sa do táborovej súťaže krásy. „O niekoľko mesiacov neskôr mi v aute vložil moju ruku do jeho nohavíc. Ja som mala 13, on 40," opísala vo svojej spovedi Katarína, ktorá s markizákom následne udržiavala vzťah viac než dva roky. „Ja som to prezentovala tak, že som šťastne zamilovaná. Mala som ale trinásť rokov. Trinásťročné dievča sa nemôže dobrovoľne rozhodnúť v takýchto veciach,“ vyjadrila sa pre denník SME Danová.

Zdroj: Facebook R.P.

Vo svojej spovedi dokonca opisuje, že Paulíny ju často brával von aj so svojou dcérou Martinou, s ktorou boli takmer rovesníčky. O vzťahu malo vedieť hneď niekoľko pracovníkov spomínaného tábora, no zdá sa, že všetci zaryto mlčali. Vzťah s mladou Katkou sa pritom mal prevaliť už v roku 2009, no Danová vtedy pred políciou zneužívanie poprela. S kauzou starou pätnásť rokov sa rozhodla mladá žena vyjsť von až teraz. „Chcem, aby každý, kto prežil niečo podobné, vedel, že nie je sám."

Sexuálne zneužívanie exmarkizák rázne popiera a pred súdom sa bude snažiť dokázať svoju nevinu. Paulíny organizuje detské tábory už bezmála 27 rokov. Počas jedného z nich sa mal údajne zoznámiť aj so svojou exmanželkou Andreou, známou redaktorkou televízie Markíza. Andrea mala mať v tom čase iba 16 rokov, Paulíny o desať viac. Ich vzťah vyústil až do svadby a spolu majú dcéru Martinu (27). Manželstvo sa v roku 2004 skončilo rozvodom.

Na koho strane je pravda a kto klame, o tom už musia rozhodnúť súdy.