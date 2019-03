Vondráčková dourážala česko-slovenských umelcov: K tomuto by som sa ja neznížila!

O tom, že by vo svojej kariére v poslednom období Lucie žala jeden úspech za druhým, sa veľmi hovoriť nedá. Možno aj preto by si človek pomyslel, že keď príde dobre ohodnotená ponuka do jednej z najpopulárnejších šou, ktoré sa momentálne vysielajú, Vondráčková bude nadšená. Pravdou je však úplný opak. Po Vojtovi Dykovi odmietla účinkovať v Tvoja tvár znie povedome aj ona.

Všetko by bolo v poriadku, ak by zostalo pri jednoduchom „nie“. Lucie sa však rozhodla, že svoje rozhodnutie bude vysvetľovať a jej slová boli poriadne ostré. Podľa zdroja časopisu Sedmička speváčka obľúbenú reláciu vôbec nešetrila.

Lucie Vondráčková odmietla ponuku účinkovať v šou Tvoja tvár znie povedome. Zdroj: Luna Studios

Speváčka momentálne prežíva náročné obdobie. Rozvodové doťahovačky s Tomášom Plekancom nemajú konca-kraja. Zdroj: Profimedia/Facebook T.P.

„Okrem starostí spojených s rozvodom sa jej vôbec nepáčila predstava, že by mala vystupovať v nejakej travesty šou. V žiadnom prípade by sa k tomu neznížila,“ vyjadril sa spomínaný zdroj. Vondráčková tak len niekoľkými slovami dokázala uraziť nielen televíziu, ale aj desiatky známych osobností, ktoré doteraz v českej a slovenskej Tvári účinkovali.