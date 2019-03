Desivá správa zo slovenského šoubiznisu: V havarovanom lietadle mala byť aj speváčka Tina!

PRÁVE TERAZ V Afrike sa zrútilo lietadlo so 157 ľuďmi, Anton Hrnko prišiel o manželku a dve deti

Obľúbená slovenská speváčka Tina sa včera večer na sociálnej sieti Instagram pochválila informáciou, že letí do Addis Abeba. Hlavné mesto Etiópie však malo byť len prechodnou zastávkou, ráno mala totiž namierené do ďalšieho lietadla, ktoré ju z tohto letiska malo odviezť inde - kam však neprezradila.

Zdroj: Instagram

V nedeľu ráno, pred siedmou hodinou nášho času, ešte zverejnila záber lietadla Ethiopian Airlines a potom sa na niekoľko dlhých hodín odmlčala. Pritom o 6:44 SEČ, teda o 8:44 miestneho času, malo prísť k havárii lietadla práve tejto leteckej spoločnosti. Boeing 737, ktorý mal namierené do keňského Nairobi, sa zrútil krátko po štarte z letiska v Addis Abebe.

Zdroj: Instagram

Do redakcie sa nám ozvalo viacero znepokojených fanúšikov slovenskej divy, ktorí si túto súvislosť všimli. Čiernym myšlienkam prihrávali aj informácie, že na palube havarovaného stroja mali sedieť minimálne dvaja občania Slovenskej republiky. Obavy jej obdivovateľov tak boli pochopiteľné.

Po dlhých hodinách neistoty sa však speváčka nakoniec ozvala. „Neletela som do Kene. Úprimnú sústrasť. Separ je doma!“ napísala do ďalšieho príspevku Tina. A na svojom Instagrame sa k celej situácii vyjadril aj jej manžel, raper Separ. „Tina aj ja sme ok. Je mi úprimne ľúto ľudí, čo tam zomreli... Vraj aj nejakí Slováci,“ ubezpečil fanúšikov.

Ako sa nakoniec ukázalo, Slovákmi, ktorí sedeli na palube osudného lietadla, boli manželka, syn a dcéra poslanca NRSR Antona Hrnka. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť!