BRATISLAVA - Jedenásť albumov so skupinou Team, sedem sólových. Taká je bilancia Paľa Haberu, speváka, ktorý si svojou charizmou a odvahou povedať presne to, na čo myslí, získal srdcia fanúšikov naprieč generáciám. Po troch rokoch sa opäť spolu so skupinou Team postaví na koncertné pódiá.