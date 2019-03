Nevera aj ťažko choré dieťa: Krutý osud tváre z Jojky... Hrozilo že skončí na ulici!

BRATISLAVA - Osud sa s nami niekedy dokáže kruto zahrať. Svoje by o tom vedela hovoriť aj pani Milota, ktorá dnes večer vyrozpráva svoj príbeh v jojkárskom V siedmom nebi. Muž ju podviedol a opustil, keď bola tehotná, narodilo sa jej choré dieťa, začal kolotoč ťažkých operácií... A ako by toho nebolo málo, teraz hrozilo, že so svojou dcérkou skončí na ulici.

Príbeh mamy Miloty a jej dvoch dcér, tínedžerky Karin a malej Milotky, je ako vystrihnutý zo zlého filmu. Všetko sa to začalo, keď bola tehotná a čakala svoje druhé dieťa. Vo chvíli, keď svojho partnera najviac potrebovala, ju zradil.

„Na malú sme sa veľmi tešili a plánovali sme ju s partnerom. Ale už v siedmom mesiaci tehotenstva ma podviedol a odišiel k inej. Potom síce až po pôrode sme sa dozvedeli, že malá je ťažko chorá. Tak ho to trápilo a ja som mu všetko odpustila, pretože som bola úplne na dne. Pri prvej operácii sa vrátil. Dala som mu druhú šancu, ale nebolo to už dobré,“ skonštatovala Milota.

Dcérka sa jej narodila s vážnou diagnózou a prvú operáciu musela absolvovať ešte ako malé bábätko. „Narodila sa s veľmi zdeformovanou lebkou. Bol tam mozog v ohrození, pretože mala predčasne zrastené švy lebky. Mozog už nemal miesto, kam rásť. Čiže sa to muselo všetko operatívne riešiť. Tým, že mala aj zdeformovanú hlavičku, tak sa to muselo všetko tvarovať,“ vzdychla si.

„Na to sa nedá zabudnúť. Bolo to niečo hrozné. Prvá operácia bola 7,5-hodinová. Druhá tiež tak podobne,“ povedala so slzami v očiach. K druhej operácii musel byť privolaný aj plastický chirurg, pretože Milotka mala syndróm, pri ktorom mala zdeformovanú aj tváričku. Prognózy boli zlé. Dievčatko nemalo vidieť, nemalo počuť a malo zostať ťažko postihnuté. Operácia bola teda veľkým rizikom. Našťastie sa zákrok vydaril a dieťatko sa postupne zaraďuje do života.

Problém ale je, že mama Milota nemôže pracovať, lebo sa musí o dievčatko nonstop starať. Peňazí teda nemajú nazvyš. V čase, keď ju navštívil štáb, jej dokonca hrozilo, že príde o strechu nad hlavou. Majiteľ bytu, v ktorom bývali v podnájme, totiž plánoval nehnuteľnosť predať, a tak si museli hľadať nové bývanie. Nuž, a na hľadanie a sťahovanie nemala Milota ani čas, ani energiu a tobôž nie peniaze. Vďaka Siedmemu nebu sa však ich život uľahčí aspoň po materiálnej stránke.