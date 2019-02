Koptík sa objavil na Česko-Slovenskom plese: Pozvaný nebol...neuveríte, čo tam robil!

BRATISLAVA - Toto človek nevymyslí, nech by sa akokoľvek snažil! Jojkárska moderátorka Erika Barkolová (41) je už niekoľko rokov súčasťou prestížneho Česko-Slovenského plesu. Samozrejme, pozvánku neodmietla ani tento rok, no to ešte netušila, aký husársky kúsok sa jej podarí. Nechtiac totiž natrafila na Ondřeja Koptíka a nemohla uveriť vlastným očiam. Toto teraz robí Gregorovej zajačik!

Pozvánku na jeden z najprestížnejších plesov dostáva každý rok aj Hana Gregorová. Hoci Erika dúfala, že herečku stretne, aby ju vyspovedala, tento ročník vynechala. Napokon sa jej však podarilo niečo ešte lepšie! Namiesto Hany sa nečakane stretla s Ondřejom. „S kamoškou sme si zavolali taxík cez aplikáciu a hneď nám bolo divné, keď nám vypísalo, že príde Pors*e. Ale tak okej, vyšli sme von a vyšiel z neho Ondřej Koptík. Ja som ho zbadala, pýtala som sa, či si robí srandu a on že nie, že je taxikár,“ povedala nám so smiechom moderátorka.

Hoci s ním nakrútila už niekoľko rozhovorov, to, či ju spoznal, netuší. Podľa jej slov bol však veľmi milý. „Bol zvedavý, ako bolo na plese, kto tam bol a tak. Musím povedať, že bol naozaj veľmi príjemný. Rozprával nám, čo robí, ako sa má,“ opísala nám s tým, že sa dokonca nečakane dozvedela aj novinky o vzťahu s Gregorovou. „Z rozhovoru vyplynulo, že sú s Hankou v kontakte a dokonca by som povedala, že sú momentálne v takom dobrom období,“ myslí si moderátorka.

Erika s kamarátkou mali z plesu naozaj mimoriadny odvoz. Prišiel po ne Ondřej Koptík. Zdroj: archív E.B.

Na celej situácii sa dobe pobavila. A veru, niet sa čomu čudovať, keďže ide o náhodu ako lusk. „Bolo to pre mňa veľmi šokujúce a zároveň vtipné. Ide o to, že keby si to nejako naplánuješ, tak toto nevymyslíš, že o pol štvrtej ráno pred Obecným domom nastúpiš do auta a odvezie ťa Ondřej Koptík. Paradoxne, ja som ako novinár dúfala, že sa tam s ním Hana objaví, lebo ona je tradičnou hostkou tohto plesu. Toľko som ich chcela stretnúť, až som si to takto pritiahla, že po mňa Ondřej prišiel,“ uzavrela vysmiata Erika. Nuž, tomuto sa povie sen každého novinára!