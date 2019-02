BRATISLAVA - Málokedy sa stáva, že by debutujúci interpret namiesto jedného singla naraz zverejnil viacero piesní s oficiálnymi videami. Mladá speváčka vystupujúca pod pseudonymom Bibi Hall sa rozhodla, že potenciálnych fanúšikov osloví hneď dvoma debutovými klipmi. Piesne Shitty Love a This Is How We Do sú krátkym príbehom o láske a predstavila ich symbolicky na Valentína.