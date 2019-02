Obrovský MAJLAND za Cibulkovej tréningové kurzy: Takto zarába na kožuchy?!

Dominika Cibulková

Zdroj: Instagram D.C.

BRATISLAVA - Fúha, tak to sú poriadne mastné sumičky! V poslednom období sa to na Dominiku Cibulkovú (29) valí z každej strany. Najprv prišiel verejný linč kvôli údajnému kožuchu z opice, potom sa do nej pre jej obľúbené módne kúsky pustili aj niektoré známe osobnosti. Najnovšie si ju ľudia podávajú opäť. A dôvod? Cenník jej tréningov!