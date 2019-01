Markizácky moderátor prehral stávku, v zime musel vysielať HORE BEZ!

BRATISLAVA - Televízny moderátor a rozhlasový spíker Matúš Krnčok (33) sa včera pochválil záberom z rádia, kde pracuje. Na tom by nebolo nič zarážajúce, keby moderátorovi na fotografii nechýbal zásadný kus oblečenia. Toho sa musel chtiac-nechtiac zbaviť a svoju šou odvysielať "hore bez". Dôvod na tento rozruch priznal sám Matúš. Prehral totiž stávku.

Poslucháči jedného zo slovenských rádií sa včera po ceste do práce asi nestačili čudovať, keď známy spíker oznámil, ako prebieha jeho moderovanie rannej šou. Tá bola preňho istým spôsobom špeciálna. Vysielanie totižto musel zvládnuť hore bez. Matúš má obrovský zmysel pre humor a nevadí mu vystreliť si ani zo seba samého, a tak sa rovno nechal v tejto úsmevnej situácií vyfotiť. Obrázok následne obletel internet.

Zdroj: Instagram M.K. ​

Prečo sa však moderátor v tejto vtipnej situácii ocitol? „O nič výnimočné nešlo. V rádiu máme novú službu komunikácie a tvrdil som, že nám do hodiny nepošle desať ľudí hlasovku. A poslalo. Oveľa viac. Takže som prehral,“ priznal Matúš, ktorý sa stavil so svojou kolegyňou. Po zverejnení obrázku polonahého moderátora sa na sociálnych sieťach ihneď rozbehla debata o tom, či by, v prípade jeho výhry, polonahú moderovačku ustála aj jeho spolumoderátorka Michaela Kicková. „Som rada, že tento sexoš vie držať slovo a prehrávať stávky,“ vyjadrila sa na účet Krnčoka.

Uvidíme, či si ostrieľaný moderátor prichystá v dohľadnej dobe odvetu.