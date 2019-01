Takto skončil Ples v opere 2019: Džentlmen Kollár zbieral dcére šaty zo zeme, Černý nechal ženu samu vo dverách!

Gentleman Boris Kollár pomáhal dcére so šatami, herec Vlado Černý nechal manželku stáť medzi dverami. O chvíľu sa k nej vrátil.

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Slovenská smotánka sa v sobotu zabávala na prestížnom 19. ročníku Plesu v opere, ktorý mal rovnako ako aj po iné roky, charitatívny rozmer. Mnohé známe tváre prijali pozvanie a prišli podporiť myšlienku inkluzívneho vzdelávania detí. Osobnosti sa zabávali do noci. No všetko sa raz končí a inak to nebolo ani s udalosťou, ktorá otvorila plesovú sezónu na Slovensku.