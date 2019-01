Najprv Patrasová teraz Slováček: Felix si vypil a… Dáda, ber si príklad!

Česká herečka musí za svoje vyčíňanie pod parou odnášať následky. Okrem toho, že ju národ za šoférovanie pod vplyvom doslova rozobral a Dáda niekoľko dní nevyšla z domu, stopku dostala aj v divadle Hybernia. Kvôli nehode sa totiž nedostavila na plánované predstavenie a bolo nutné za ňu narýchlo nájsť náhradu. Niet sa teda čo čudovať, že Patrasovú odstavili aj z ďalších plánovaných repríz. Odôvodnenie z divadla bolo jednoznačné - Patrasová vraj ohrozila predstavenie.

Felix Slováček si po premiére doprial pohárik vína. Zdroj: Profimedia

Jazdu v aute neriskoval. Domov sa odviezol nočným spojom hromadnej dopravy. Zdroj: Profimedia

Kým Dagmar svoje popíjanie nezvládla a nerozvážnosť jej poriadne zavarila, Felix je žiarivým príkladom toho, ako by sa mal zodpovedný človek správať. Po tom, čo sa so svojou milenkou zúčastnil premiéry filmu Cena za štěstí, kde si doprial pohárik vínka, na šoférovanie ani nepomyslel. Ba čo viac, nezavolal si ani taxík či šoféra. Domov ho odviezla preplnená MHD, čo neuniklo ani paparazzom. Išlo síce o vskutku kuriózny pohľad, no Slováček aspoň nemusel mať žiadne obavy, že by sa mu alkohol v krvi škaredo vypomstil. Dáda, ber si príklad, takto sa to robí!