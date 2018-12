BRATISLAVA - V závere roka sa MC Erik hlási s novým singlom s názvom Is This Love. Vyzretejší a skúsenejší, tak sa cíti Erik Aresta vo svojej novinke, ktorú naspieval spolu so speváčkou Ivanou Poláčkovou. Skladba dokáže poslucháčov preniesť späť do 90. rokov, čias najväčšej slávy MC Erika. Stretu s hudobnou súčasnosťou sa bezpečne vyhýba.