TRNAVA - Ak by si slovenská hip-hopová scéna korunovala svoju princeznú, zrejme by sa ňou stala mladá speváčka a raperka Sima. Rodáčka z Trnavy má síce na konte niekoľko popových skladieb, no najviac fanúšikov stále oslovuje medzi priaznivcami hip-hopu. Na rozdiel od mainstreamových speváčok tak na úspešnú kariéru nepotrebuje podporu "tradičných" médií.