BRATISLAVA - Dlhé rady, nervózni ľudia, všade zhon a od starostí hlava nafúknutá ako balón. Našiel si v tomto opise nekonečné nákupy vianočných darčekov? Každý rok je to o tom istom: v rýchlosti nakúpime aj to, čo by sme nechceli.