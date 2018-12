BRATISLAVA - Spevák a skladateľ Pavol Hammel dnes dopĺňa rady sedemdesiatnikov. K sviatku si nadelil galakoncert, vinylovú platňu aj výstavu obrazov. Okrem okrúhlych narodenín oslávi aj dve profesionálne výročia - 50 rokov od vydania kultového albumu Zvoňte zvonky a 55 rokov kapely Prúdy. Za sebou má úspešnú koncertnú šnúru The Best Of Tour, ktorá vyvrcholí už v nedeľu (9.12.) v Bratislave.