Pýtajte sa: Miko Hladký bude online dnes o 11:00

Novinka z dielne skupiny Gladiator obsahuje 12 skladieb, pričom štyri z nich sú už dobre známe. Sú to skladby, ktoré skupina vydala v posledných troch rokoch ako single – Milióny ciest, Zhora dole, Ty si tá a singel, ktorým ohlásili vydanie albumu – Keď som s ňou. Celkovo je postavená na výrazných melódiách a zaujímavým spôsobom sa vracia ku gladiatorskej albumovej prvotine naspievanej v slovenčine. Ešte koncom minulého tisícročia vyšiel album Viem, kde Boh spí, ktorý je považovaný za najpopovejší v doterajšej diskografii kapely. Bola na nej aj skladba Nebeská linka, ktorá vďaka svojmu klipu bola vtedy považovaná za neoficiálnu vianočnú gladiatorovskú skladbu.

Zdroj: Leada photostudio

Na tú ozajstnú „plnokrvnú“ vianočnú skladbu si Gladiator počkal až do tohto roku. Vznikla v spolupráci s RTVS, vďaka čomu bol k dispozícii aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Detský a dievčenský spevácky zbor. To dodalo skladbe Čas vianočný výnimočnú sviatočnú atmosféru. „Vždy sme si pred Vianocami spomenuli, že by sme chceli mať našu vianočnú skladbu a vždy sme si na ňu spomenuli neskoro. Na tejto pracujeme od minulého roka a tešíme sa, že sme to tentokrát stihli. Obdobie Vianoc máme všetci veľmi radi, páči sa nám krásna vianočná nálada a presne takú sme vložili aj do piesne ‚Čas vianočný‘,“ hovorí o novinke spevák Miko Hladký. Orchestrálnu a zborovú úpravu skladby pripravil dirigent Anton Popovič. Neplánovanie vznikli dve verzie skladby a obe tvoria záver nového albumu.

