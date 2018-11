BRATISLAVA - #Zdravé a upravené nechty sú súčasťou dokonalého vzhľadu každej ženy, preto niet divu, že sa o ne vieme starať naozaj príkladne. Nielenže si ich ošetrujeme, pilníkujeme a striháme do požadovanej dĺžky, často sa s nimi dokážeme hrať a lakovať ich celé hodiny. Ale povedzme si pravdu, to sme my, ženy.