Nečakaný krok Jojky skončil totálnym fiaskom: Diváci zúria, TOTO robiť nemali!

BRATISLAVA – Nemohli uveriť vlastným očiam! Česko Slovensko má talent už nejaký ten rok patrí k najpopulárnejším zábavným reláciám, ktoré sa vysielajú na televíznych obrazovkách. Niet preto divu, že aj na najnovšiu sériu sa diváci mimoriadne tešili. To však ešte netušili, čoho sa dočkajú počas semifinále....

A poriadne sa búria! Kým kastingy v divadle prebiehali úplne bez problémov a tradičným spôsobom, na aký sú fanúšikovia už roky zvyknutí, o predposlednom kole, ktoré predchádza veľkému finále, sa to v žiadnom prípade povedať nedá. Chýbal v ňom totiž absolútny základ. Vystúpenia priamo pred očami nekompromisných porotcov.

Tí sa totiž tentokrát nedostavili na jedno miesto a finalistov vyberali pomocou spoločného video-rozhovoru cez internet. Ako sa dá zistiť z príspevku na Instagrame, Jaro Slávik sa nachádzal doma, Diana Mórová v SND, Marta Jandová bola v tom čase na návšteve otca a Jakub Prachař bol u svojich známych, konkrétne v detskej izbe ich detí.

Porotcovia zrejme nedokázali zladiť svoje pracovné povinnosti, a preto sa spoločne zišli prostredníctvom konferenčného hovoru cez internet. Zdroj: foto: tv joj

K trojici sa neskôr pridala aj Diana Mórová, ktorá sa práve nachádzala v SND. Zdroj: foto: tv joj

Fanúšikovia síce nemali možnosť sa k spomínanému príspevku vyjadriť, keďže komentovanie na oficiálnej stránke Česko Slovensko má talent nie je povolené, no zato sa poriadne vybúrili na profile Televízie JOJ. „A toto čo je za semifinále? Kde sú vystúpenia? Finále už v podstate vyskladali porotcovia. Ako nudnejší program už dávno v telke nebol,“ myslí si jedna zo sklamaných diváčok.

Tej dali za pravdu desiatky ďalších a nechýba ani niekoľko iných negatívne ladených komentárov. „Čakala som, že bude semifinále ako každý rok, toto ma sklamalo, ale čo narobím. Aspoň porotcovia mohli byť normálne, nie len cez počítač pozerať,“ či „Prepáčte, ale prišlo mi to celé trápne. Je to môj názor. Bez vystúpení a s tromi rekapituláciami toho, čo som už videl, ma to nedokázalo zaujať,“ hnevajú sa fanúšikovia šou.

Už najbližšiu sobotu sa však fanúšikovia Talentu môžu tešiť na veľké finále, ktoré sklamaním určite nebude!