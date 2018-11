Módne (s)hity s Mariánom Hornyákom: Vianoce, Vianoce prichádzajú a Senášiová ako z filmu... Toho pre dospelých!

BANSKÁ BYSTRICA - Minulý týždeň prebehlo veľké finále 20. ročníka súťaže krásy Miss Universe SR. Na voľbu kráľovnej krásy pre rok 2018 sa prišlo pozrieť viacero známych tvárí. A ako sa na galavečer vymódili? Na to si posvietil módny stajlista Marián Horynák. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom!

Anna Amenová, Miss Universe SR 2010

Všetky missky majú fakt pekné nohy a preto chápem, že sa nimi chcú pýšiť. Aj sa radi na ne pozeráme. V tomto prípade však neviem, kam sa pozrieť skôr... Veľa detailov, ktoré je vhodnejšie nevidieť. Veľmi pekné sú sandále a kabelka. Jemná bižutéria je ľahkým „posypom“ dekoltu, ale ani konkrétnejšia forma by neprekážala. Celkový vzhľad je žensky pôvabný.

Zdroj: Jan Zemiar

Denisa Mendrejová, Miss Universe SR 2009

Vianocé, Vianocé, prichádzajú. Stačí objať nejaký stromček a o vianočnú atmosféru aj s dekoráciou máme postarané. Inak všetko ok, keď už nevydalo na dlhšie šaty.

Zdroj: Jan Zemiar

Jeanette Borhyová, Miss Universe SR 2013

Pre mňa osviežujúce v tej kvantite čiernej a metalických výbojov. Veľmi príjemná voľba, ktorá neostala nepovšimnutá. Oceňujem veľmi pekne doladenú vizáž, kde oči hrajú s odtieňmi šiat a tiež minimalistické verzie doplnkov.

Zdroj: Jan Zemiar

Kristína Šulová, 2. Vicemiss Universe SR 2016

Overal so zaujímavým detailom v podobe nariaseného rukávu je dobrým základom outfitu. Červená farba je pekná, pre mňa trochu prvoplánová v kombinácii s čiernou, ale chápem, že takto to „máte naučené“. Naušnice parádne a rovnako dobré lodičky. Úsmev, póza a máme to.

Zdroj: Jan Zemiar

Lucia Senášiová, Miss Universe SR 2007

Ako z filmu! Pre dospelých. Obávam sa, že toto nebol zámer, ale hups, takto to vypálilo. Tento outfit vyzerá prvoplánovo a prečerveno. Všetko z tohto by sa dalo, ale v iných kombináciách, nie takto pokope. Veľmi pekným kúskom sú čižmy, ale potopil ich zvyšok. Škoda.

Zdroj: Jan Zemiar

Juraj Lelkes, manžel Sisy Lelkes Sklovskej

Niekedy by som povedal, že pán Lelkes chodí do toho istého obchodu ako Elton John alebo Justin Topoľský. Nezdá sa vám? Ale ak si môže niekto na seba dať tento „štýl“, tak potom práve on.

Zdroj: Jan Zemiar

Sisa Lelkes Sklovská, speváčka

Sisa prekvapila striedmosťou! Táto kombinácia by bola pre mnohé dámy „až príliš“, ale na Sisu je to celkom, že sa krotila. Máme tu klasiku - čiernu a vytunovanú trendy metalikou. Bez saka to bolo určite príjemnejšie, ale v niečom treba absolvovať výstupy a nástupy do auta...

Zdroj: Jan Zemiar

Vanessa Bottánová, Miss Universe SR 2017

Tak toto áno! Vkusné, kultivované, nič rušivé. Pekne nechala zahrať šaty, lodičky sú nenápadné a vizáž akurátna. Z dnešných outfitov rozhodne to najlepšie!

Zdroj: Jan Zemiar

Fero Mikloško, módny návrhár

Fero to dal na pána. Páči sa mi kombinácia matných a lesklých materiálov. Nezakasaná košeľa a hodinky tento outfit odľahčujú a trochu uberajú z vážnosti formálnejšej verzie, ktorá by sa dala tiež dosiahnuť. Ale na čo, všakže?

Zdroj: Jan Zemiar

Jasmina Alagič, moderátorka

Tak snáď bolo jedlo chutné a nepokvackala sa. Ten „obrúsok“ pod krkom na tejto fotke teda nevyzerá veľmi pekne. Padáčik vie byť aj viac sexi. Pekná línia šiat by potrebovala dĺžku až po zem. Takéto „akože“ dlhé šaty vedia vyzerať ako nevhodná veľkosť práve pre nedostatočnú dĺžku. Spodničku by sme tiež nepotrebovali vidieť. Ale oceňme krásny sexi chrbát a elegantné sandále, ktoré k takýmto šatám nevyhnutne patria.

Zdroj: Jan Zemiar

Eva Rezešová Džodlová, Miss Universe SR 2002

Taký neškodný outfit. Pekné kúsky, ktorým muziku robí zlatá aplikácia v podobe krídiel. Čižmy, kabelka aj vizáž sú na istotu a celok pekne uzatvárajú.

Zdroj: Jan Zemiar

Mária Zelinová, modelka a moderátorka

Maja to dala na sexi disco girl. Do klubu sa to hodí a chlapcov určite poteší. Pre módu je tu akurát metalický efekt, ktorý musí urobiť skoro celé „hogo-fogo“.

Zdroj: Jan Zemiar

Veronika a Daniela Nízlové z dua TWiiNS, speváčky

Jeej, atletická dvojka. Neviem, či budú hádzať stuhou (možno kabelkami?) alebo sa točiť okolo hrazdy, ale myslím, že sa im bude dobré šmýkať. Trochu to zneisťujú tie lodičky, ale z tohto sú na takúto príležitosť asi jedinými vhodnými kúskami z tohto outfitového počinu.

Zdroj: Jan Zemiar

Silvia Lakatošová, riaditeľka Miss Universe SR

Jednoduché, krásna štýlová asymetria. Páči sa mi miera a kultivovanosť tejto voľby. Nevidno či mala Silvia naušnice, pretože k tomuto už len „statement“ naušnica-naušnice a netreba nič viac riešiť.