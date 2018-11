Úprimná spoveď nevernice Táni: Na Farme súložila s iným... Pravda o partnerovi a vzťahu s Petrom!

Na farme to v posledných dňoch vrelo. Od momentu, kedy bol za duelanta zvolený Martin Šmahel, spustila sa lavína dohadov, koho si fitness tréner vyberie za svojho súpera. Napokon jeho voľba padla na Táňu. Po odchode do domu pravdy Šmahel využil príležitosť a súperky sa narovinu opýtal, ako je to v skutočnosti s jej priateľom, s ktorým doma žije.

A Táňa mu na rovinu odpovedala: „V Peťovi je to, čo nemá môj partner, ale to neznamená, že s Peťom chceme niečo ďalej riešiť.“ Po otázke, čo ju asi doma čaká, bez zábran pokračovala. „Ja nečakám nič - ako bude, tak bude. Som pripravená na všetky alternatívy, keď prídem domov, môže sa stať čokoľvek. Určite mu to nebude po chuti, ale čakať to mohol, neraz som ho na to upozorňovala: čo nemáš doma, hľadáš niekde inde,“ naznačila o ich osobných problémoch farmárka.

Nie je totiž tajomstvom, že medzi Peťom a Táňou to na Farme poriadne iskrí a zblížili sa aj fyzicky. Nečudo, že svoje konanie sa snažila vysvetliť a možno aj ospravedlniť pred divákmi i súťažiacimi. „On je dobrý chlap. Postará sa, nepije, nefajčí, len také chladné vnútro je tam. A pri tom ja nepotrebujem mať na ružiach ustlané,“ uzavrela svoju spoveď.

Zdroj: Tv Makíza ​

Ako sme už pred časom informovali, zdá sa, že priateľ Táni nakoniec neveru odpustil, a požiadal ju o ruku. Vyzerá to, že pár spravil konečné rozhodnutie v ich doterajšom vzťahu a spoločne s ich dcérkou nakoniec vytvoria rodinu.