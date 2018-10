BRATISLAVA - Už prvé single Budeme to stále my a Poď so mnou z jedenásteho štúdiového albumu skupiny IMT Smile naznačili, že po necelých troch rokoch je tu ďalšia nahrávka, ktorá nebude len do počtu. Novinka je obohatením ich doterajšej diskografie o desať kvalitných skladieb, z ktorých vyžaruje vyrovnanosť a odovzdanie sa prítomnému okamihu.