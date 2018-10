BRATISLAVA - Po troch rokoch od ostatného štúdiového albumu IMT Smile vydávajú dlho očakávaný jedenásty album Budeme to stále my. Uvedeniu nahrávky na trh predchádzalo minulý týždeň zverejnenie singla Poď so mnou s prekvapivým hosťom Kalim, ktorý sa okamžite stal hitom internetu aj slovenských rádií.