BRATISLAVA - IMT Smile posielajú ďalšiu ochutnávku z pripravovaného albumu Budeme to stále my. K tvorbe singla Poď so mnou si prizvali aj Kaliho a vznikla pohodová pieseň, ku ktorej uviedli aj videoklip. Ten obsahuje exkluzívne zábery z ich bratislavského štúdia na Kolibe. Ich nová štúdiovka vychádza už budúci týždeň.