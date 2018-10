Zdroj: hashtag

BRATISLAVA - #Gleb už pár rokov patrí medzi to originálnejšie na slovenskej rapovej scéne, čo potvrdil aj jeho minuloročný album Lavička Pimpin. No ako tento reprezentant značky FCK THEM rapuje v texte k novinke Motorest, ten začína byť už trocha starý a tak pľuje nové bary.