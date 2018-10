BRATISLAVA - Necelé dva roky od vydania úspešného albumu Spolu vydáva Adam Ďurica novinku 30, ktorá má predpoklady preskočiť svojho predchodcu. Hudobník okresal počet producentov, rozšíril však zoznam textárov, ktorých osobité rukopisy radím medzi to najlepšie, čo momentálne domáca scéna ponúka. Naďalej pritom farbisto pracuje so svojím hlasovým rozsahom a najmä smerom nadol je to malebné.