Porotca zo Superstar po rokoch zadaný: Po jeho boku je táto šupa!

PRAHA - Niekdajší súťažiaci v speváckej súťaži a neskôr aj porotca Ben Cristovao (31) konečne nie je single. Po tom, ako ohlásil rozchod so speváckou kolegyňou Monikou Bagárovou (24), niekoľko rokov sa všade ukazoval sám, bez partnerky. Teraz je všetko inak a spevák zbalil takúto krásku!

V roku 2009 sa prebojoval do finálovej zostavy Superstar a dokonca tam našiel aj svoju spriaznenú dušu. O deväť rokov zasadol na opačnú stranu bariéry a hodnotil súťažiacich. Nad Benovým exotickým vzhľadom slintajú fanúšičky jedna radosť a doposiaľ mali aspoň malú nádej, že si možno raz niektorú z nich všimne.

Kedysi tvoril pár so speváčkou Monikou Bagárovou. ​

Úsmev na perách im, ale čochvíľa zamrzne, keďže spevák je už zadaný. Po tom, ako ohlásil rozchod s Monikou Bagárovou, po jeho boku sa žiadna partnerka neobjavovala. Až doteraz bol čokoládový fešák single, no to už nejaký čas neplatí. Bývalý superstarista zbalil mladú krásnu slečnu.

A prečo by trocháril. Rovno do svojich osídiel lapil najkrajšiu ženu Českej republiky za rok 2018, devätnásťročnú Kateřinu Kasanovú. Stretnúť sa mali pri natáčaní Benovho klipu a on sa dokonca "nepozorovane" objavil aj na módnej prehliadke, kde blondínka predvádzala.

Hoci spevák o svojom súkromí dosť zaryto mlčí, jeho nová partnerka vyšla s farbou von. "Áno, schádzame sa spolu už niekoľko mesiacov. Zoznámili sme sa pri natáčaní Benovho klipu," povedala misska pre český magazín Topstar.

Takúto krásku má Ben po svojom boku. Zdroj: Instagram K.K.