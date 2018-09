Zdroj: hashtag

BRATISLAVA - #Príbeh oravsko-bratislavského rapera Gun-D sa začal až s platňami Spirita či Kaliho. No ako sa hovorí, na dobre sa čaká. Gun-D, vlastným menom Kristián Gandi (z jeho priezviska vychádza aj jeho prezývka) má 22, pochádza z Oravy, z malej dedinky kúsok od Námestova, no už od roku 2000 žije a rapuje v Bratislave, no jeho tvorbu si pomaly začína všímať Slovensko.