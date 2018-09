Tajná svadba jojkárskej hviezdy: Povedala áno slovenskému spevákovi a..Wau, neuveríte, aké mala šaty!

BRATISLAVA - A je to tu! Ešte počas minulého roka slovenským šoubiznisom otriasla správa, že dlhoroční partneri Kristína Greppelová (33) a Tomáš Palonder (38) sa nečakane rozišli. Dvojica však napokon partnerskú krízu zažehnala a ich vzťah sa stal ešte silnejším. Dôkazom bol už fakt, že krátko po tom, čo milostné turbulencie prekonali, odhodlali sa posunúť ešte ďalej. Vo februári sa herec rozhodol svoju polovičku požiadať o ruku a dnes si povedali svoje vytúžené "áno"!

Pár svoju lásku oficiálne potvrdil dnes o 17:00 v priestoroch Zichyho paláca, kde sa konal oficiálny obrad. Namiesto svadobného pochodu dvojici zaznela titulná pieseň z filmovej série Star Wars. Hneď po obrade sa Kristína a Tomáš presunuli do luxusnej reštaurácie na Hviezdoslavovom námestí, kde svoj deň D oslavujú v spoločnosti približne 30 najbližších ľudí. Kristína Greppelová a Tomáš Palonder sú už oficiálne manželia. Zdroj: Jan Zemiar

Hoci ešte ani jeden z nich sobáš oficiálne nepotvrdil, niektoré detaily sú už známe. Len prednedávnom počas jojkárskej párty nám totiž dvojica prezradila, ako bude vyzerať torta či výzdoba. Rovnako sme sa vtedy dozvedeli aj to, že termín svadby vznikol nečakane.

„Prišlo to v dopravnej zápche na Bajkalskej. Sme sa nudili. Ono sa to niekedy nezdá, ale tým, že máme také návaly pracovných povinností, niekedy nestíhame prebrať úplne všetky témy. A toto bola taká vtipná situácia, boli sme v zápche, tak som si povedal, že to využijem na niečo konštruktívne, na niečo dobré,“ povedal nám vtedy Tomáš, ktorý dnes svoju partnerku oficiálne premenoval.

Nevesta Kristína dnes rozhodne prekvapila. Hoci bola naozaj prekásna nevesta, rozhodla sa pre netypickú farbu šiat. Namiesto klasickej bielej zvolila honosnú róbu v sivej farbe. Okrem, toho, že zaujala všetkých prítomných, oči z nej, smaozrejme, nedokázal spustiť najmä ženích. Tomu počas obradu dokonca z očí vypadlo niekoľko sĺz. Niet sa čomu čudovať. Jeho novopečená manželka vyzerala naozaj skvele a my dvojici do spoločeného života prajeme len to najlepšie!