Hviezda Tvojej tváre tehotná na pódiu: V obtiahnutých šatách predviedla rastúce bruško

Štvrtá séria obľúbenej šou odštartovala uplynulý víkend a známe osobnosti slovenského šoubiznisu zmenila na nepoznanie. Ako to bolo zvykom aj v predchádzajúcich sériách, ani táto nie je výnimkou a súťažiacich na pódiu počas vystúpení sprevádzajú tanečníci, ktorí dotvárajú celkový dojem.

Súčasťou šou je už neodmysliteľne tanečná skupina čisto ženského osadenstva, Ladyliscious, kde tancuje aj snúbenica známeho slovenského rapera Rakbyho. Zaľúbený párik je v sladkom očakávaní, no ani to nebráni budúcej mamičke postaviť sa pred kamery a divákov a natriasať sa do rytmu muziky.

Mony sa pochválila fotkou tehotenského bruška, ktorú si urobila počas prvej časti šou. V zlatých šatách, ktoré boli súčasťou tanečného vystúpenia burlesque Ivany Regešovej, sa už črtá rastúce bruško. Tanečnici to veľmi pristane a ako sama napísala k fotke, maličkému sa zrejme tanec s maminou páči. „Naše prvé spoločné vystúpenie v telke. Baví ho to, ideme ďalej,“ vyjadrila sa kráska na Instagrame.

Monike Sakmanovej to s bruškom veľmi pristane. Zdroj: Instagram M.S.